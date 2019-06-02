Самые нелепые поводы, по которым дети закатывают истерики

Дети умеют самозабвенно рыдать по самым разным причинам. Зачастую окружающие делают поспешные выводы и принимают родителей малышей за бездушных неумех, а то и вовсе зверей каких-то.

У нас плохие новости для таких людей: иногда дети рыдают из-за всякой нелепой ерунды, а успокоить их просто невозможно. Однажды папа маленького мальчика устал от его бесконечных истерик и решил бороться с ситуацией с помощью юмора.

Он создал сайт, который называется "Причины, по которым мой сын рыдает". Мужчина начал выкладывать не только свои истории, но и фотографии с забавными описаниями, которые ему присылали читатели. И это действительно очень-очень смешно.

Большинство родителей с восторгом поддержали идею, они поняли, что не одиноки в своей растерянности. Ведь совершенно непонятно, как помочь ребенку, который рыдает потому, что не хочет лежать, но и вставать он тоже не хочет.

"Мои туфли ей велики", "Я не позволила ему окунуть свою зубную щетку в мой бокал вина", "Мама и папа не разрешают есть камни", — вот только несколько причин, по которым дети могут плакать навзрыд.

Остальные случае — в нашей галерее.