В Югре полиция возбудила дело на родителей, которые наказывали сына электрошокером

МОСКВА, 10 мая. / ТАСС /. Полиция возбудила уголовное дело в отношении родителей из ХМАО, которые наказывали сына электрошокером и ремнем. Об этом в четверг сообщили в пресс— службе ГУ МВД по региону.

"Полицейские в Мегионе установили, что 38-летний отец и 34-летняя мать 6-летнего мальчика злоупотребляют спиртными напитками и не обеспечивают ребенка всем необходимым для полноценного роста и развития. Также установлено, что родители применяли недопустимые методы воспитания, а именно систематически наносили ему телесные повреждения, используя ремень и электрошокер. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сейчас ребенок изъят из семьи и передан под временную опеку бабушке. Ранее отец и мать мальчика привлекались к административной ответственности по статье КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, обучению и воспитанию несовершеннолетних». Семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.