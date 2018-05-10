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В Югре полиция возбудила дело на родителей, которые наказывали сына электрошокером
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В Югре полиция возбудила дело на родителей, которые наказывали сына электрошокером 

ТАСС 19 минут назад
Фото: Уральский меридиан
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении родителей из ХМАО, которые наказывали сына электрошокером и ремнем. Об этом в четверг сообщили в пресс— службе ГУ МВД по региону.
"Полицейские в Мегионе установили, что 38-летний отец и 34-летняя мать 6-летнего мальчика злоупотребляют спиртными напитками и не обеспечивают ребенка всем необходимым для полноценного роста и развития. Также установлено, что родители применяли недопустимые методы воспитания, а именно систематически наносили ему телесные повреждения, используя ремень и электрошокер. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, сейчас ребенок изъят из семьи и передан под временную опеку бабушке. Ранее отец и мать мальчика привлекались к административной ответственности по статье КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, обучению и воспитанию несовершеннолетних». Семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
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