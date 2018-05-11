Галина Юдашкина восхитила подписчиков нежным семейном фото с мужем и сыновьями

Дочь знаменитого модельера Валентина Юдашкина потора месяца назад стала мамой во второй раз и родила сына. И вот, наконец, она поделилась в Instagram первой семейной фотографией, на которой есть все члены ее семьи — муж Петр Максаков , а также старший Анатолий и младший Аркадий.

Самое главное в жизни — это семья и близкие люди, которые тебя окружают!

— подписала она снимок.

Трогательное фото умилило подписчиков Галины Юдашкиной, которые оставили в комментариях к посту множество восторженных комментариев. «Самая счастливая, теплая, любящая, душевная пара и семья, которую, я когда-либо видела», «Такое хорошее фото! Все в сборе! Просто отрада для глаз и души!», «Папа светится от счастья, мама нежна, а старшенький какой зубастик стал👏😍💙», «Счастливые, вот на чью семью действительно приятно смотреть», — пишут пользователи.

Напомним, Галина Юдашкина и ее муж Петр Максаков впервые стали родителями в апреле 2016 года. Лицо своего сына широкой публике девушка показала лишь в октябре 2017 года на Неделе моды в Париже, завершив показ новой коллекции отца с мальчиком на руках. А недавно семья отметила уже второй день рождения Анатолия.

О второй беременности знаменитость рассказала 14 октября, заявив, что будущий малыш стал подарком ко дню рождения ее отца. Сын Аркадий появился на свет 28 марта.

Интересно, что малыш уже успел выйти в свет вместе с мамой. О том, как ребенок учится тусоваться, «Летидор» рассказывал в предыдущих публикациях.

Фото: Instagram / @gyudashkina

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