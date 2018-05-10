Денис Матросов заявил, что экс-возлюбленная предала его и запретила общаться с сыновьями

В 90-е годы Денис Матросов жил гражданским браком с актрисой Людмилой Татаровой . В этих отношениях у актера родились двое сыновей-двойняшек Юрий и Владимир. Даже общие дети, увы, не спасли семью от распада. После расставания отношения возлюбленных не сложились. Как признался Матросов, до сих пор его отношения с бывшей женой оставляют желать лучшего, из-за разногласий он не имеет возможности ни видеть детей, ни общаться с ними.

«Несколько лет назад у меня насильственно, подчеркиваю: насильственно отняли детей. После этого человек перестал для меня существовать», — поделился актер и добавил, что долгое время экс-избранница распространяла слухи о нем в СМИ и зарабатывала славу на его имени, — пишет Sobesednik.ru

Денис Матросов со старшим сыном от Марии Куликовой /Фото: Instagram

Второй брак Матросова с актрисой Марией Куликовой, нужно сказать, также успехом не увенчался, но экс-супруги смогли сохранить дружбу ради общего сына. Что касается нынешней избранницы Дениса — гражданской жены Ольги, то пара планировала узаконить отношения еще летом прошлого года, однако свадьба была отложена из-за происшествия. Вместе они воспитывают сына Федора, которому недавно исполнилось два года.