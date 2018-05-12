Ещё
Видео дня: малышка расплакалась, потому что у нее нет бойфренда
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео дня: малышка расплакалась, потому что у нее нет бойфренда 

Letidor.ru 4 часа назад
Фото: Letidor.ru
Смотрите видео на сайте Letidor.ru
Иногда малышам очень хочется быть взрослыми, а как это — «быть взрослым» — каждый понимает по-своему.
Маленькая девочка из этого видео решила, что мальчик по имени Джаред — ее бойфренд, но не смогла в этом убедить своих родителей. Папа крохи утверждает, что никакого парня у малышки нет. Эти слова так расстроили девочку, что она расплакалась от обиды.
В диалоге с дочкой папа говорит: «У тебя не будет бойфренда, пока тебе не исполнится 50 лет!»
На такое заявление малышка по-настоящему разозлилась и попыталась ответить на такое несправедливое утверждение.
Этот диалог девочки с родителями и ее искренние слезы настолько растрогали пользователей Сети, что они посмотрели его почти миллион раз и продолжают смотреть и делиться роликом на своих страничках в соцсетях.
Если вы еще не видели этот ролик, скорее смотрите!
Letidor.ru: последние новости
Дети Филиппа Киркорова восхитили поздравлением с Днем Победы Яна Рудковская впервые за долгое время показала подросшего приемного сына Кто такие тьюторы и почему они нужны каждой школе
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина рассказала, как живет с секс-зависимостью6
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей3
Звездные родственники, которых стыдно показать60
Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе258
Названы песни, которые слушают психопаты13
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
00:59
Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение