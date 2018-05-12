Видео дня: малышка расплакалась, потому что у нее нет бойфренда

Иногда малышам очень хочется быть взрослыми, а как это — «быть взрослым» — каждый понимает по-своему.

Маленькая девочка из этого видео решила, что мальчик по имени Джаред — ее бойфренд, но не смогла в этом убедить своих родителей. Папа крохи утверждает, что никакого парня у малышки нет. Эти слова так расстроили девочку, что она расплакалась от обиды.

В диалоге с дочкой папа говорит: «У тебя не будет бойфренда, пока тебе не исполнится 50 лет!»

На такое заявление малышка по-настоящему разозлилась и попыталась ответить на такое несправедливое утверждение.

Этот диалог девочки с родителями и ее искренние слезы настолько растрогали пользователей Сети, что они посмотрели его почти миллион раз и продолжают смотреть и делиться роликом на своих страничках в соцсетях.

Если вы еще не видели этот ролик, скорее смотрите!