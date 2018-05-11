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Бесплатные очки улучшили оценки близоруких школьников
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Бесплатные очки улучшили оценки близоруких школьников 

Naked-Science.ru 12 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Международная группа исследователей изучила, как проблемы со зрением отражаются на школьной успеваемости детей из малообеспеченных семей. Выяснилось, что бесплатные очки, выданные на медицинском осмотре, смогли значительно повысить их оценки по математике. Исследование опубликовано в журнале JAMA Ophthalmology.
В исследовании приняли участие 2 613 учеников из 31 школы в уезде Юншоу (Северо-Западный Китай) — одном из самых бедных в провинции Шэньси. Первый бесплатный офтальмологический центр в Юншоу открылся в 2014 году, до этого многие семьи не могли позволить себе регулярные медицинские осмотры и покупку очков для ребенка. Дети прошли тесты с помощью таблицы Снеллена — наиболее распространенной для проверки зрения.
Нарушения зрения выявили у 1,2 тысячи школьников, у большинства из них диагностировали близорукость (миопию). При этом корректирующие очки носили только 27% тех, кто в этом нуждался. Остальных детей разделили на две группы: половина получила бесплатные очки в середине учебного года, вторая половина — в конце. В начале и конце года школьники прошли стандартный тест по математике. Перед летними каникулами детей попросили рассказать, насколько часто они носят полученные очки: постоянно, только во время учебы или никогда.
Те, кто начал корректировать зрение в середине учебного года, с декабря по февраль, в июне получили более высокие оценки, чем вторая группа. Также у детей из первой группы чаще формировалась привычка носить очки: 75% из них регулярно пользовались ими, а во второй группе этот показатель равнялся лишь 55%.
По словам ученых, результаты их работы показывают, насколько доступ к медицинской помощи важен для образования детей. В 2014 году похожий эффект наблюдали у американских пятиклассников: тогда бесплатные очки помогли школьникам улучшить оценки не только по математике, но и по чтению.
Ранее ученые установили, что отказ от завтрака снижает успеваемость детей в школе.
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