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Молодая супруга Кирилла Плетнева ждет ребенка
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Молодая супруга Кирилла Плетнева ждет ребенка 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Несколько дней назад стало известно о бракосочетании 38-летнего актера и режиссера Кирилла Плетнева и 26-летней актрисы и певицы Нино Нинидзе. Пара несколько лет жила в гражданском браке и воспитывает двухлетнего сына Сандрика.
Инсайдеры сообщили о второй беременности молодой супруги Кирилла Плетнева, однако пара пока не торопится комментировать появившуюся информацию. Если слухи об «интересном положении» Нино подтвердятся, то будущий малыш станет вторым для актрисы и четвертым для Плетнева. От предыдущих отношений у актера есть сыновья Георгий и Федор.
Напомним, об отношениях Кирилла Плетнева и Нино Нинидзе стало известно в 2015 году. Пара появилась вместе на фестивале «Кинотавр» в Сочи, где Нино продемонстрировала внушительный живот.
Фото: instagram, starface
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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