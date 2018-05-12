Молодая супруга Кирилла Плетнева ждет ребенка

Несколько дней назад стало известно о бракосочетании 38-летнего актера и режиссера Кирилла Плетнева и 26-летней актрисы и певицы Нино Нинидзе . Пара несколько лет жила в гражданском браке и воспитывает двухлетнего сына Сандрика.

Инсайдеры сообщили о второй беременности молодой супруги Кирилла Плетнева, однако пара пока не торопится комментировать появившуюся информацию. Если слухи об «интересном положении» Нино подтвердятся, то будущий малыш станет вторым для актрисы и четвертым для Плетнева. От предыдущих отношений у актера есть сыновья Георгий и Федор.

Напомним, об отношениях Кирилла Плетнева и Нино Нинидзе стало известно в 2015 году. Пара появилась вместе на фестивале «Кинотавр» в Сочи, где Нино продемонстрировала внушительный живот.

Фото: instagram, starface