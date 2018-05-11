Кейт Хадсон показала заметно округлившийся живот 

Актриса Кейт Хадсон, несмотря на беременность, продолжает работать и участвовать в различных съемках. Недавно папарацци запечатлели ее в Малибу. Кейт участвовала в неизвестной фотосессии. Она позировала фотографам в джинсовом комплекте и примеряла красный берет.
Отметим, что Кейт Хадсон и ее возлюбленный Дэнни Фудзикава ждут первого общего ребенка. Ранее сообщалось, что у них родится дочь. А у самой актрисы уже есть двое детей от предыдущих отношений: 4-летний сын от музыканта криса Робинсона и 6-летний сын от солиста Muse Мэттью Беллами.