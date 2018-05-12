13 способов заняться сексом при детях 

У всех родителей рано или поздно возникает вопрос: «Как бы нам уединиться, чтобы по нам не скакали маленькие индейцы?»
Вот достаточно действенные способы сделать это:
УСАДИТЕ ИХ ИГРАТЬ ЗА КОМПЬЮТЕР
Лучше в наушниках. Но договоритесь, чтобы они не прибегали к вам с просьбой пройти уровень. Или выберите игру попроще.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, КОГДА ОНИ СПЯТ
Да, тихий час для всех. Все по кроватям! Если вы не сделаете это днем, ночью у вас можете не остаться на это сил.
ПЛАНИРУЙТЕ СЕКС
«Завтра дочка на занятиях по рисованию, сын в садике, у нас есть окно ровно в 14,5 минут!»
ДЕЛАЙТЕ ЭТО ПОД УТРЕННИЕ МУЛЬТИКИ
Вы знаете, сколько длится одна серия, у вас вагон времени. Недостаток способа в том, что заниматься сексом под мультипликационную озвучку может быть слишком смешно.
ОТПРАВЬТЕ ИХ НА НОЧЬ К БАБУШКЕ
Бабушке уже все равно, а вам, слава богу, еще нет. Но станет, если это не практиковать.
ЗАОДНО И ПОМОЕТЕСЬ
Три выгоды в одной: душ, секс и экономия воды.
ОТПРАВЬТЕ ДЕТЕЙ УБИРАТЬ СВОЮ КОМНАТУ
Дайте им 15 минут и возьмите свои 15 минут. Даже если комната не будет убрана, они точно в это время не вылезут из нее. Что мы, детей не знаем?
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАЖДУЮ СВОБОДНУЮ МИНУТУ БЕЗ ДЕТЕЙ
Просто прыгните друг на друга, как дикие-дикие обезьяны. «Ах, дон Педро!»
ПРИТВОРИТЕСЬ БОЛЬНОЙ И ПУСТЬ СУПРУГ «УХАЖИВАЕТ» ЗА ВАМИ
«Маму не беспокоить». Ложь, обман и фу-фу-фу такой быть. Но работает!
НАЙМИТЕ НЯНЮ НА НОЧЬ И СБЕГИТЕ НА СВИДАНИЕ ДРУГ С ДРУГОМ
Между прочим, очень освежает отношения.
ОТПРАВЬТЕ ИХ НА ЭКСКУРСИЮ С ИХ КЛАССОМ
Вам не обязательно каждый раз быть рядом.
НАУЧИТЕ ИХ НЕ БЕСПОКОИТЬ ВАС Иногда маме нужно побыть одной в спальне или в ванной, даже если папы нет дома. Ну, все все поняли. А дети поймут через 15-16 лет.
По материалам buzzfeed