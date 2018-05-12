13 способов заняться сексом при детях

У всех родителей рано или поздно возникает вопрос: «Как бы нам уединиться, чтобы по нам не скакали маленькие индейцы?»

Вот достаточно действенные способы сделать это:

УСАДИТЕ ИХ ИГРАТЬ ЗА КОМПЬЮТЕР

Лучше в наушниках. Но договоритесь, чтобы они не прибегали к вам с просьбой пройти уровень. Или выберите игру попроще.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, КОГДА ОНИ СПЯТ

Да, тихий час для всех. Все по кроватям! Если вы не сделаете это днем, ночью у вас можете не остаться на это сил.

ПЛАНИРУЙТЕ СЕКС

«Завтра дочка на занятиях по рисованию, сын в садике, у нас есть окно ровно в 14,5 минут!»

ДЕЛАЙТЕ ЭТО ПОД УТРЕННИЕ МУЛЬТИКИ

Вы знаете, сколько длится одна серия, у вас вагон времени. Недостаток способа в том, что заниматься сексом под мультипликационную озвучку может быть слишком смешно.

ОТПРАВЬТЕ ИХ НА НОЧЬ К БАБУШКЕ

Бабушке уже все равно, а вам, слава богу, еще нет. Но станет, если это не практиковать.

ЗАОДНО И ПОМОЕТЕСЬ

Три выгоды в одной: душ, секс и экономия воды.

ОТПРАВЬТЕ ДЕТЕЙ УБИРАТЬ СВОЮ КОМНАТУ

Дайте им 15 минут и возьмите свои 15 минут. Даже если комната не будет убрана, они точно в это время не вылезут из нее. Что мы, детей не знаем?

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАЖДУЮ СВОБОДНУЮ МИНУТУ БЕЗ ДЕТЕЙ

Просто прыгните друг на друга, как дикие-дикие обезьяны. «Ах, дон Педро!»

ПРИТВОРИТЕСЬ БОЛЬНОЙ И ПУСТЬ СУПРУГ «УХАЖИВАЕТ» ЗА ВАМИ

«Маму не беспокоить». Ложь, обман и фу-фу-фу такой быть. Но работает!

НАЙМИТЕ НЯНЮ НА НОЧЬ И СБЕГИТЕ НА СВИДАНИЕ ДРУГ С ДРУГОМ

Между прочим, очень освежает отношения.

ОТПРАВЬТЕ ИХ НА ЭКСКУРСИЮ С ИХ КЛАССОМ

Вам не обязательно каждый раз быть рядом.

НАУЧИТЕ ИХ НЕ БЕСПОКОИТЬ ВАС Иногда маме нужно побыть одной в спальне или в ванной, даже если папы нет дома. Ну, все все поняли. А дети поймут через 15-16 лет.

По материалам buzzfeed