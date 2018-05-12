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В Великобритании близняшки одновременно забеременели
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В Великобритании близняшки одновременно забеременели 

Аист на крыше 38 минут назад
Фото: Аист на крыше
Молодые британки-близнецы одновременно станут матерями. О необычной истории рассказывает «Дети@Mail.ru».
Фотографии: Mercury Press & Media
Алиша и Шайна Хайнс живут в английском графстве Корнуэлл. Девушки с самого детства очень близки и постоянно повторяют действия друг друга.
Теперь и беременность у них наступила в одно и то же время. Сёстры уверены, что это знак, и их будущие дети также будут лучшими друзьями.
Необычные сходства на этом не закончились. По словам Шайны, даже их детские комнаты непреднамеренно оказались идентичными.
Мать Алиши и Шайны Джули ранее подозревала, что девушки забеременеют одновременно, поскольку непонаслышке знает о загадочной связи между двумя близнецами.
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