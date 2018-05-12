Жена не разговаривает с ним уже 5 лет, но он счастлив! Причина сжимает сердце.

Когда мама в последний раз говорила с папой, я плакала. Я видела их, но слов разобрать не могла. Они шептались.

Их фигуры вырисовывались на фоне светлого окна в конце длинного коридора. Отец склонился над матерью и поцеловал ее в лоб. На двери позади них было написано «Хирургия».

Они взялись за руки и будто держали в них сердца друг друга. С момента их первой встречи они продолжали любить все так же отчаянно. Эти двое уже 40 лет были вместе даже во сне.

Болезнь матери перекрывала приток крови к мозгу. Она мучилась бы еще 3 года — не больше. Но жизнь можно было продлить, если немедленно сделать рискованную операцию.

Я наблюдала за ними, когда они принимали это решение. И это было похоже на молитвенное правило перед лицом смерти. Какой бы храброй она не была, мы — три сестры — очень боялись за нее. Мы улыбались, но каждый раз желали ей «спокойной ночи» с содроганием.

Отец проводил у ее больничной койки каждую ночь. Он всегда был рядом. Эти двое всю жизнь вместе сражались со всеми трудностями. Мама очень рано стала сиротой и часто меняла место жительства. Отец был младшим ребенком из девяти в очень бедной семье. Но они обрели дом друг в друге.

И они дали нам все: счастливое детство, безопасность, хорошее воспитание и моральные принципы. Мы знали, что были плодами любви, но их любовь всегда оставалась для нас чем-то недоступным и возвышенным. Мы восхищались ею.

Я вижу поцелуй и расставание. Мама остается в палате, а папа стоит к нам спиной у закрытой двери, положив на нее руку и молясь за женщину, которой сейчас внутри уже начали делать операцию. Потом он повернулся и медленно подошел к нам. Солнечный свет озарил его лицо, и я увидела в нем всю глубину любви этого человека. Она была по-настоящему великой и самоотверженной.

После операции начался сложный период: кома, месяцы сомнений и долгая реабилитация. Но, в конце концов, мама выжила. Она потеряла речь, но победила болезнь.

Да, она уже 5 лет ничего не говорила отцу, но даже за это он искренне благодарен…