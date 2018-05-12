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Актриса Екатерина Климова — о воспитании четверых детей: «Мне кажется, что я плохая мать»
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Актриса Екатерина Климова — о воспитании четверых детей: «Мне кажется, что я плохая мать» 

WMJ.ru 36 минут назад
Фото: WMJ.ru
Актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Со стороны кажется, что женщина успевает везде: она прекрасно выглядит, работает, воспитывает детей, счастлива в браке с актером Гелой Месхи. Но не в недавнем интервью Климова рассказала, что в реальности ее жизнь далека от идеала. По ее словам, она часто отсуствует дома, а это сказывается и на детях, и на супруге.
— цитирует Екатерину портал Woman.ru.
Но Екатерина отмечает, что ее дети дружны между собой и во всем помогают друг другу. Впрочем, от плотного графика страдает не только ее семья, но и отношения с друзьями, на встречи с которыми Климова редко может найти время.
Напомним, Климова воспитывает 15-летнюю Елизавету от брака с ювелиром Ильей Хорошиловым, 11-летнего Матвея и 9-летнего Корнея от брака с актером Игорем Петренко, а также Беллу, которой в июне исполнится три года от брака с Гелой Месхи.
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Фото:Instagram
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