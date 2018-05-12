«На папу похожа»: Екатерина Шпица поделилась семейным снимком

Популярная российская актриса театра и кино Екатерина Шпица порадовала поклонников семейным снимком, который опубликовала на днях в своем Инстаграм-аккаунте. На фотографии 32-летняя знаменитость позирует со своими родителями и выглядит не старше подростка.

Екатерина Шпица из тех звезд российского кино, возраст которых довольно трудно угадать. В свои 32 года миниатюрная актриса выглядит довольно юной девушкой. Может, дело в росте, а может и в генетике. Несколько часов назад в микроблоге звезды «Экипажа» появился редкий снимок, на котором она позирует рядом со своими родителями. «А мы с родителями сегодня празднуем их клубничную свадьбу: „Жил старик со своею старухою 30 лет и 3 года“…Эээээ, минуточку, а кто тут старик со старухой! Явно, с пушкинских времен мы здорово эволюционировали», — шутливо поздравила родителей с годовщиной Екатерина.

Подписчики актрисы тут же присоединились к поздравлениям и отметили, что родители Шпицы не только «не тянут» на стариков, но и выглядят довольно моложаво. «Какая мама у вас красивая! Молодая совсем» «Да уж, на стариков не тянут!» «Поздравляем всей семьей родителей! Они как были красавцами, так и остаются» «Катюша, Галина Федоровна, выглядит на 18, папа, извини, лично не знаком, но на 30» Также не обошлось и без поиска, на кого же из родителей больше похожа очаровательная артистка Катерина. «Ты очень на папу похожа» «Ой, вы так на маму похожи» «Папина дочка» «У Кати папины глаза!» «Родители молоды и красивы! Счастья им и долгих лет жизни! А вы очень похожи на папу»

Напомним, что Екатерина Шпица не особо любит афишировать свою личную жизнь и крайне редко публикует в сети фотографии близких людей. В том числе и своего единственного сына — Германа. Мальчик, безусловно, изредка фигурирует в Инстаграм-аккаунте звездной матери, но исключительно вдалеке или со спины, чтобы было трудно разглядеть его лицо. Впрочем, среди актеров это обычная практика. Например, Елизавета Боярская долгое время прятала сына от поклонников и прессы и лишь недавно показала его миру. А вот другая актриса — Марина Александрова , все еще скрывает внешность детей от чужого любопытства.

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