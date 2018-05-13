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Медвежонок сделал первые шаги в Берлинском зоопарке
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Медвежонок сделал первые шаги в Берлинском зоопарке 

RT на русском 4 часа назад
Малыш с удовольствием прогуливается вместе с мамой и играет в мяч.
RT на русском: последние новости
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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