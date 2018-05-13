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Новая супруга Аршавина пожелала Юле Барановской встретить мужчину, который полюбит ее детей
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Новая супруга Аршавина пожелала Юле Барановской встретить мужчину, который полюбит ее детей 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В 2013 году стало известно о расставании футболиста Андрея Аршавина с гражданской женой Юлией. Звездный отец оставил свою избранницу с тремя детьми, когда самому маленькому Арсению не было еще и года. В 2016 году он официально женился на своей новой избраннице Алисе Казьминой, а в прошлом году у них родилась дочь Есения. Аршавин много времени уделяет малышке и двум детям супруги от первого брака, а вот со своими тремя отпрысками от отношений с Юлией Барановской общение не поддерживает. Бывшая гражданская супруга футболиста утверждает, что Андрей не проявляет к ним интереса, а вот Алиса Аршавина намекает, что это Юлия препятствует общению детей с родным отцом.
В своем микроблоге в переписке с поклонниками Алиса написала: «Я думаю, что не вправе вмешиваться в отношения прошлого союза. Мои дети от первого брака общаются с папой. Думаю, здесь зависит не только от папы, но и от мамы тоже. Но могу точно ответить на вопрос — он (Андрей) хороший человек, хороший папа. И спиной к своим детям не поворачивался, если бы была и ему дали такую возможность, он бы видел своих детей, я живу с ним вижу всю ситуацию не поверхностно».
Супруга футболиста рада, что Андрей нашел общий язык с двумя ее детьми от предыдущего брака и желает Барановской, чтобы она тоже встретила мужчину, который полюбит ее детей от Андрея Аршавина. «Почему я должна давить на него?! Это их история, их дети! И, хоть раз кто-нибудь из вас подумал, что может причина не в нем, и не во мне… На то, что возиться с моими, на это могу ответить так, а что было бы лучше чтобы он никак к ним не относился, бил их, полное равнодушие показывал?! Он же живет с ними! И я Юле желаю встретить человека чтобы тоже к их с Андреем детям отнесся так же хорошо как Андрей к моим», — написала Алиса.
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