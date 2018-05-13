Ещё
Юлия Барановская доверила детей новой жене Андрея Аршавина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юлия Барановская доверила детей новой жене Андрея Аршавина 

Passion.ru 42 минуты назад
Фото: Passion.ru
Фанаты Андрея Аршавина были весьма удивлены недавним заявлением его новой супруги. Алиса Казьмина, ныне Аршавина, рассказала о своих отношениях с бывшей гражданской супругой футболиста. Как оказалось, между женщинами долгое время были доверительные отношения.
«На острова летали с его детьми, моих тогда не стали брать. И я с ними и играла, и папа был счастлив. Арсению было меньше года, он у меня жил два дня. В гостях Арсений был, с моей дочкой играл…», — поделилась женщина в разговоре с подписчиками своего блога.
Алиса рассказывает о событиях пятилетней давности, но умалчивает о том, что происходит в семействе сейчас. На днях она вернулась в свой блог после долгого отсутствия, которое случилось после громкого скандала на рейсе «Москва — Алматы» компании «Аэрофлот». Фанаты Андрея Аршавина накинулись на нее с обвинениями в том, что она запрещает мужу видеться с детьми, после чего получили отпор.
«Мои дети от первого брака общаются с папой. Думаю, здесь зависит не только от папы, но и от мамы тоже. Но могу точно ответить на вопрос — он хороший человек, хороший папа. И спиной к своим детям не поворачивался, если бы была и ему дали такую возможность, он бы видел своих детей, я живу с ним вижу всю ситуацию не поверхностно», — сообщила она.
Напомним, что в 2013 году Андрей Аршавин ушел от Юлии Барановской, которая являлась его гражданской супругой и родила троих детей. Через три года он оформил брак Алисе Казьминой. В прошлом году у пары родилась дочь Есения.
Для Алисы эта девочка стала третьим ребенком. Они с андреем вместе воспитывают ее и двоих старших детей женщины от первого брака.
Фото: instagram
Passion.ru: последние новости
Милана Кержакова разводится с мужем-футболистом: «Это абсолютно падший, не достойный уважения человек» «Мой малыш, мультяшка, меломан»: Кристина Орбакайте поздравила младшего сына с 20-летием Молодая супруга Кирилла Плетнева ждет ребенка
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников44
Страшнее и страшнее: звезды, которые уродуют себя15
Названы песни, которые слушают психопаты16
Почему в оральном сексе царит гендерное неравенство7
Все напоказ: бесстыдные купальники звезд22
Видео
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение