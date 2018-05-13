Милана Кержакова разводится с мужем-футболистом: «Это абсолютно падший, не достойный уважения человек»

Слухи о скором расставании Миланы Александра Кержаковых ходят давно. Мужчину видели с другой женщиной, пока его супруга выхаживала их новорожденного сына и боролась с депрессией из-за смерти отца. Когда ее спрашивали о планах на второго ребенка, она отвечала категорическим отказом, не вдаваясь в причины, однако разлад с отцом первенца отрицала.

Теперь карты раскрыты. В переписке с поклонниками Милана призналась: с Александром все кончено.

«Я давно уже не с ним в отношениях. Это абсолютно падший, не достойный уважения человек, увы», — ответила она на прямой вопрос.

Подписчики поддержали решение модели и бизнес-леди.

Александр Кержаков и дочь политика Вадима Тюльпанова поженились в 2015 году. Весной 2017 года у них родился сын Артемий.

У спортсмена на тот момент уже были дети: дочь Дарья от первого брака (она родилась в 2005 году) и сын Игорь (он появился на свет в 2014 году от отношений с лишенной позже родительских прав Екатерины Сафроновой ). Для Миланы малыш стал первенцем.

Фото: instagram