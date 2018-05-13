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Милана Кержакова разводится с мужем-футболистом: «Это абсолютно падший, не достойный уважения человек»
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Милана Кержакова разводится с мужем-футболистом: «Это абсолютно падший, не достойный уважения человек» 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Слухи о скором расставании Миланы и Александра Кержаковых ходят давно. Мужчину видели с другой женщиной, пока его супруга выхаживала их новорожденного сына и боролась с депрессией из-за смерти отца. Когда ее спрашивали о планах на второго ребенка, она отвечала категорическим отказом, не вдаваясь в причины, однако разлад с отцом первенца отрицала.
Теперь карты раскрыты. В переписке с поклонниками Милана призналась: с Александром все кончено.
«Я давно уже не с ним в отношениях. Это абсолютно падший, не достойный уважения человек, увы», — ответила она на прямой вопрос.
Подписчики поддержали решение модели и бизнес-леди.
Александр Кержаков и дочь политика Вадима Тюльпанова поженились в 2015 году. Весной 2017 года у них родился сын Артемий.
У спортсмена на тот момент уже были дети: дочь Дарья от первого брака (она родилась в 2005 году) и сын Игорь (он появился на свет в 2014 году от отношений с лишенной позже родительских прав Екатерины Сафроновой). Для Миланы малыш стал первенцем.
Фото: instagram
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