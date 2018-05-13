Антон Макарский оказался домашним тираном

Антон и Виктория Макарские со стороны кажутся идеальной парой. Они вместе уже более 20 лет, и не перестают объясняться друг другу в любви. За это время они справились с большой проблемой: артисты буквально вымолили себе детей. 13 лет они никак не могли завести наследника, а сейчас у них уже двое малышей. Но весь этот мир держится, как выяснила Мария Шукшина , на умении Вики уступать — у Антона очень непростой характер.

«Я три раза уходил из дома, а Вика за мной приезжала. Я говорил, что все, мы вместе никогда не будем», — шокировал признанием Макарский в эфире программы «В гости по утрам». — «Она тогда отвечала: „Ладно, но просто довези меня до дома, я сама не дойду“. Я ее провожал, а потом разговоры, просьбы».

По словам Виктории, супруг ограничивает ее во всем и часто не дает буквально сказать и слова. Общаясь с ведущей Марией Шукшиной, Макарский часто перебивал супругу, не уставая доказывать свою правоту. Непростой характер актера отражается и на воспитании детей. Особенно к трехлетнему сыну Ивану он относится со строгостью.