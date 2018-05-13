Ирина Понаровская стала бабушкой 

Ирина Поноровская в последние годы ведет затворнический образ жизни. Она старается не появляться на публике, редко общается с журналистами. В 2014 году стало известно, что сын артистки впервые стал отцом. У Энтони родился сын. А сегодня стало известно, что месяц назад его супруга родила дочь, которую назвали Шарлоттой.
Напомним, Ирина Поноровская 7 лет жила с темнокожим джазменом Вейландом Роддом. Первые несколько лет супруги прожили без детей, а потом решили стать приемными родителями, они удочерили девочку Анастасию Кормышеву. Когда на свет появился общий сын пары, Ирина по-прежнему относилась к Насте, как к родной дочери и много уделяла ей внимания. Но, в итоге, девочка все равно оказалась в детском доме. По словам приемной дочери, в детдом ее сдал Вейланд Родд, когда Ирина оказалась в больнице. Понаровская пыталась разыскать дочь, но муж поставил ультиматум: вернешь дочь, останешься без сына. По другой версии, Анастасия пыталась совратить сына Понаровской, поэтому певица приняла решения расстаться с девочкой.