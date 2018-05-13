Ирина Понаровская стала бабушкой

Ирина Поноровская в последние годы ведет затворнический образ жизни. Она старается не появляться на публике, редко общается с журналистами. В 2014 году стало известно, что сын артистки впервые стал отцом. У Энтони родился сын. А сегодня стало известно, что месяц назад его супруга родила дочь, которую назвали Шарлоттой.