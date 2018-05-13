«Как сестры»: мама Анастасии Костенко в купальнике затмила дочь

Модель Анастасия Костенко показала пляжный снимок с мамой, на котором сразу и не разберешь, кто есть кто. Женщина настолько хорошо и молодо выглядит, что трудно поверить в ее возраст.

24-летняя Анастасия Костенко показала снимок с мамой, который восхитил общественность. Дамы позируют в купальниках на пляже в Дубае на фоне знаменитого отеля «Парус». При этом Анастасия и ее мама, 43-летняя Виктория Щербакова , скорее выглядят как сестры или подруги, нежели дочь и родительница. Сложно представить, что в скором времени моложавая Виктория, у которой, помимо Костенко, еще трое детей, станет бабушкой. Напомним, что в июле модель Анастасия Костенко должна родить дочку футболисту «Локомотива» Дмитрию Тарасову , который более известен браком и последующим расставанием с телеведущей «Дома — 2» Ольгой Бузовой, чем своими спортивными успехами.

«Моя мама, мой ценный друг, советчик и мастерица на все руки. Все наши последние разговоры несут только положительный посыл, что ещё нужно для матери, если ее дети счастливы?!», — трогательно подписала снимок Анастасия. Поклонники Костенко завалили их с Викторией комплиментами, а некоторые даже не поверили, что девушка на фото — ее мама. Они отметили, что теперь понятно, в кого Анастасия такая красавица и как повезло Дмитрию с женой и тещей.

«Гены! Красоту ничем не замажешь, как говорится!» «Потрясающей красоты дамы» «Мама?! Да ладно! Я думала, это подруга» «Вот это да! Вы же как сестры!» «Мама прекрасно выглядит, и глаза очень добрые» Видно, что у супруги Тарасова теплые и доверительные отношения с мамой. Вскоре после свадьбы Анастасия Костенко опубликовала в Инстаграме душевное стихотворение, посвященное Виктории, которое очень тронуло ее подписчиков.

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