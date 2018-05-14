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Бедные дети: семья Аршавина в шоке от нового скандала
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Бедные дети: семья Аршавина в шоке от нового скандала 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Первый муж Алисы Аршавиной бизнесмен Алексей Казмин отказывается от их совместных детей. Мужчина заказал проведение ДНК-теста, что бы опровергнуть свое отцовство.
"Я была в шоке, когда узнала, что ему необходима экспертиза. В голове до сих пор не укладывается. Неужели он их не любит и ничего не чувствует? 14 лет мы были вместе, 10 из них — в законном браке. Да, расстались, но я не подавала на раздел имущества и алименты, никогда у него ничего не просила", — посетовала Алиса.
Аршавина обескуражена таким поведением экс-супруга. «Он даже не отдал белый рояль, купленный для ребят. Последние полгода от бывшего не было ни слуху, ни духу. С детьми видится редко по причинам, известным только ему. Дочка — его точная копия, только светленькая, сын больше похож на меня. Мы ведь даже назвали их нашими именами — Алексей и Алиса», — цитирует StarHit женщину.
Алиса не смогла объяснить детям поведение их папы и попросила бывшего мужа, чтобы он сделал это сам. Пока мужчина никак не отреагировал. «Сына жалко, расстроится… Дочка маленькая еще, не понимает. Но почему дети должны что-то доказывать? Алиса называет папой Андрея, а вот мальчик очень привязан к родному отцу, любит его и уважает. Для него это будет удар, несправедливый и жестокий», — пожаловалась она, добавив, что у мужчины могут быть корыстные цели.
"Вполне возможно, он хочет сделать фейковую экспертизу и выписать их из квартиры на Крестовском острове. Причем тест стоит немалых денег — их ему не жалко. Лучше бы подарки детям купил", — возмущена Алиса.
Напомним, Андрей Аршавин и Алиса Казьмина поженились в 2016 году. У супружеской пары растет дочь Есеня. Также футболист воспитывает двух детей жены от ее первого брака.
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