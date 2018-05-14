Седокова рассказала о счастье материнства

Певица Анна Седокова , являющаяся матерью троих детей, рассказала подписчикам, что самое большое счастье для молодой женщины — быть мамой, и посвятила пост к Дню матери.

Седокова отметила, что суета и мелкие обиды не стоят ни секунды обиды. Певица заметила, что люди, у которых есть ребенок, могут быть абсолютно счастливы хотя бы потому, что имеют возможность обнять малыша, «побурчать» на него за то, что не выучил уроки или просто чем-то заляпал одежду. За то, что ребенок поиграл с дорогой косметикой мамы или испачкал хайлайтером все вокруг.

Упоминая свою семью, Седокова заметила, что благословлена тем, что может иногда наблюдать за спорами сестер из-за того, что младшая испортила все ручки. Упоминая такие детали, Анна в очередной раз призвала читателей не расстраиваться из-за каких-то мелких недоразумений и считать, что все они — часть большой и счастливой жизни. «Не ругайтесь», — призвала своих читателей певица.