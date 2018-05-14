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Звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова быстро пришла в форму после вторых родов
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Звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова быстро пришла в форму после вторых родов 

Letidor.ru 50 минут назад
Фото: Letidor.ru
Актриса театра «Современник» Светлана Иванова, известная широкому зрителю по роли в сериалах «Тест на беременность», «Как я стал русским», «Челночницы», недавно стала мамой во второй раз. О том, что второй ребенок появился на свет, звезда призналась подписчикам в начале мая. А пару дней назад актриса поделилась снимком, на котором можно легко разглядеть ее фигуру. При взгляде на фото становится ясно, что звезда уже успела прийти в форму и прекрасно выглядит.
Именно так ведет себя мать двоих детей на детской площадке, именно так…🙈
— подписала снимок Светлана Иванова.
«Красотка!», «Как хорошо ушел животик!», «Мать двоих детей, сама как ребенок! Маленькая и худенькая», «Поздравляю, Светочка! Ты прекрасна!», — комментируют подписчики.
Отметим, что второго малыша Светлана Иванова родила в Израиле. Именно в этой стране она сейчас проводит свой отпуск по уходу за малышом.
Отцом второго ребенка Светланы, вероятно, является режиссер Джаник Файзиев. Он и Светлана Иванова встречаются уже более пяти лет. Долгое время пара скрывала отношения из-за брака режиссера с актрисой Лине Эспли. От нее, кстати, у мужчины растут сын и дочь.
У Светланы Ивановой уже есть дочь Полина, которая родилась в 2012 году. Официально об отце ребенка ничего не известно, но поклонники также предполагают, что папой девочки является Джаник Файзиев.
Фото: Instagram / @artistkaivanova
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