Ещё
Анна Седокова рассказала, почему бывший муж хочет разлучить ее с дочерью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анна Седокова рассказала, почему бывший муж хочет разлучить ее с дочерью 

WMJ.ru 42 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Как выяснилось на съемках передачи «Ты не поверишь!» с Анной Седоковой, семья Чернявского имеет больше шансов выиграть суд за ребенка — юрист оценил шансы певицы на победу всего в 30%. Анна предполагает, что Чернявского смущает обилие кавалеров, претендующих на ее сердце, но пока к постоянным отношениям она не готова.
— делится Седокова. Сейчас она может видеться с Моникой только под присмотром надзирательницы. «Она, когда мы спим ночью, обнимаясь (и я благодарна Богу за эту возможность, ведь у многих ее нет), сидит и смотрит на нас. Столько всего… Я даже не понимаю, как все рассказать», — не скрывает певица. У нее также есть старшая дочь Алина и младший сын Гектор. У себя в Instagram Седокова часто пишет, что дети очень скучают по сестренке.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Двойное счастье: Лера Кудрявцева станет не только мамой, но и бабушкой Было — стало: как на наших глазах растут и делают первые успехи чудо-дети Галкина и Пугачевой «Мой малыш, мультяшка, меломан»: Кристина Орбакайте нежно поздравила с 20-летием своего сына Дени
Женский форум  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой красивой девушки в мире23
Что будет, если проглотить жвачку5
Этот тест пройдут только самые смекалистые
Как выглядят самые богатые женщины в мире5
Гагарина показала фото топлес29
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
05:47
Какие звезды шокируют видом без макияжа
Звёзды
05:21
Как яблоки защищают от рака и анемии
Еда Здоровье
05:01
Как актёры умудряются не стареть
Звёзды
05:39
Звёзды, которые потратили уйму денег на пластику
Звёзды
11:12
Почему овощи и фрукты меняются до неузнаваемости
Еда
06:14
Этот тест пройдут только самые смекалистые
Психология
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение