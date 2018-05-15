Анна Седокова рассказала, почему бывший муж хочет разлучить ее с дочерью

Как выяснилось на съемках передачи «Ты не поверишь!» с Анной Седоковой , семья Чернявского имеет больше шансов выиграть суд за ребенка — юрист оценил шансы певицы на победу всего в 30%. Анна предполагает, что Чернявского смущает обилие кавалеров, претендующих на ее сердце, но пока к постоянным отношениям она не готова.

— делится Седокова. Сейчас она может видеться с Моникой только под присмотром надзирательницы. «Она, когда мы спим ночью, обнимаясь (и я благодарна Богу за эту возможность, ведь у многих ее нет), сидит и смотрит на нас. Столько всего… Я даже не понимаю, как все рассказать», — не скрывает певица. У нее также есть старшая дочь Алина и младший сын Гектор. У себя в Instagram Седокова часто пишет, что дети очень скучают по сестренке.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram