Светлана Лобода поделилась архивным фото с мамой

Певица Светлана Лобода скоро станет мамой во второй раз. Тем временем, вчера, когда многие страны мира отмечали День матери, звезда, в первую очередь, подумала не о себе, а о своей маме. Поэтому, певица решила показать в Instagram черно-белое фото из детства. На снимке мама Светланы держит дочку на руках.

Мамуля, родная, с праздником тебя! ❤️Пока ты рядом — нам спокойно и хорошо. Будь всегда. Будь здорова. ❤️Любим,

— подписала фото Светлана Лобода.

Также, вспомнив прошлое, певица рассказала подписчикам, что до дня, в который было сделано фото, она очень любила фигурное катание. Но, к сожалению, очень неудачно упала.

«Спасибо маме за такой талант!😻💪👍💝 Долгих лет жизни 🙏🙏», «Прекрасная женщина», «На маму похожа, 😊здоровья вам и вашей маме», «Мама — красавица💮», — пишут в комментариях подписчики. Они также заметили, что мама с дочкой очень похожи друг на друга.

Напомним, что Светлана Лобода недавно улетела в Лос-Анджелес, чтобы там стать мамой во второй раз. Пол будущего малыша звезда не раскрывает.

Пока певица воспитывает единственную дочку. Евангелина появилась на свет в 2011 году в отношениях артистки с танцором, хореографом и диджеем Андреем Царем. В 2014 году певица официально сообщила, что рассталась с ним. О том, кто же отец ее будущего малыша, звезда не говорит. Однако СМИ утверждают, что звезда забеременела от лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, который активно ухаживал за Светланой в июле прошлого года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Во время этого фестиваля знаменитостей много раз видели вместе, в том числе и на различных вечеринках. Однако ранее считалось, что дальше обычного флирта эти отношения не зашли. Теперь же утверждается, что Светлана и Тилль все это время продолжали тайно встречаться.

Пока же поклонникам остается лишь строить догадки и ждать подтверждения слухов от самой певицы.

Фото: Instagram @lobodaofficial

Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«В Контакте» и «Одноклассниках»!