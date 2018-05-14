Ещё
Светлана Лобода поделилась архивным фото с мамой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Светлана Лобода поделилась архивным фото с мамой 

Letidor.ru 18 минут назад
Фото: Letidor.ru
Певица Светлана Лобода скоро станет мамой во второй раз. Тем временем, вчера, когда многие страны мира отмечали День матери, звезда, в первую очередь, подумала не о себе, а о своей маме. Поэтому, певица решила показать в Instagram черно-белое фото из детства. На снимке мама Светланы держит дочку на руках.
Мамуля, родная, с праздником тебя! ❤️Пока ты рядом — нам спокойно и хорошо. Будь всегда. Будь здорова. ❤️Любим,
— подписала фото Светлана Лобода.
Также, вспомнив прошлое, певица рассказала подписчикам, что до дня, в который было сделано фото, она очень любила фигурное катание. Но, к сожалению, очень неудачно упала.
«Спасибо маме за такой талант!😻💪👍💝 Долгих лет жизни 🙏🙏», «Прекрасная женщина», «На маму похожа, 😊здоровья вам и вашей маме», «Мама — красавица💮», — пишут в комментариях подписчики. Они также заметили, что мама с дочкой очень похожи друг на друга.
Напомним, что Светлана Лобода недавно улетела в Лос-Анджелес, чтобы там стать мамой во второй раз. Пол будущего малыша звезда не раскрывает.
Пока певица воспитывает единственную дочку. Евангелина появилась на свет в 2011 году в отношениях артистки с танцором, хореографом и диджеем Андреем Царем. В 2014 году певица официально сообщила, что рассталась с ним. О том, кто же отец ее будущего малыша, звезда не говорит. Однако СМИ утверждают, что звезда забеременела от лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, который активно ухаживал за Светланой в июле прошлого года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Во время этого фестиваля знаменитостей много раз видели вместе, в том числе и на различных вечеринках. Однако ранее считалось, что дальше обычного флирта эти отношения не зашли. Теперь же утверждается, что Светлана и Тилль все это время продолжали тайно встречаться.
Пока же поклонникам остается лишь строить догадки и ждать подтверждения слухов от самой певицы.
Фото: Instagram @lobodaofficial
Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
«В Контакте» и  «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
5 способов помочь ребенку найти свое призвание как можно раньше Грация и пластика: в какие кружки отдавать девочек Звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова быстро пришла в форму после вторых родов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобода продемонстрировала налитую грудь10
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников65
Страшнее и страшнее: звезды, которые уродуют себя18
Узнайте, насколько вы плохой человек2
Гагарина показала фото топлес
Видео
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
04:34
Узнайте, насколько вы плохой человек
Психология
03:26
Проверьте уровень интеллекта по-быстрому
Психология
02:28
Фотомодели, которые раньше были мужчинами
Красота
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение