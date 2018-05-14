Пропавшего младенца из Тамбовской области обнаружили на автобусной остановке в Подмосковье

Пропавший трехмесячный ребенок, которого мать привезла из Тамбовской области в Москву, был обнаружен прохожими на автобусной остановке в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

«Пропавший трехмесячный ребенок из Тамбовской области жив и в настоящее время находится в одной из подмосковных больниц. По предварительной информации, мальчика на автобусной остановке обнаружили граждане, которые доставили его в медучреждение. Следователи продолжают работать с 24-летней матерью. Дальнейшей судьбой ребенка займутся органы опеки», — говорится в сообщении.

Ранее днем 14 мая младенец был объявлен в розыск. «Разыскивается трехмесячный ребенок. 24-летняя мать мальчика приехала в Москву из Тамбовской области на попутном автотранспорте. Пояснить, где находится ребенок, она не может», — говорится в сообщении ведомства.