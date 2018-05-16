Пропавший в Тамбовской области младенец нашелся в Подмосковье

Сейчас в Домодедовской центральной больнице все внимание — маленькому Кириллу Кочеткову. Трехмесячный пациент уже переведен на искусственное вскармливание. Его здоровью ничто не угрожает, отмечает "ТВ Центр"

История появления грудного ребенка в стенах клиники похожа на второсортный детектив. Сначала никто не мог понять, куда делись родители ребенка и как он оказался в одиночестве на подмосковной трассе. Затем мать все же объявилась, ею оказалась 24-летняя жительница Тамбовской области Наталья.

Причем она заявила, что ребенка у нее похитили. Уголовное дело завели в родном Мичуринске, но вот отыскали ребенка в Домодедовском районе под Москвой. Сомнений не было, что мальчик — действительно потерянный Кирилл. При нем обнаружили свидетельство о рождении. Выяснилось, что нерадивая мать сама оставила ребенка на попечение абсолютно незнакомого человека.

"По предварительным данным, она на попутном транспорте добиралась в город Москву. В дороге она попросила водителя остановиться, после чего вышла на улицу и обратно так и не вернулась. Не дождавшись ее, водитель довез ребенка до ближайшей АЗС и там попросил вызвать сотрудников полиции и скорой помощи", — сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Тамбовской области Елена Кярсна.

На своей страничке в социальных сетях 24-летняя Наталья явно играет роль любящей матери. Фотографиями двух сыновей забит профиль в «Одноклассниках». Под каждой подпись — мой любимый сын. Признаваться в любви, по всей видимости, женщина могла своим детям только виртуально.

Сейчас Кирилл проходит все необходимые обследования. На следующей неделе ребенка перевезут в Тамбовскую область, где ему, видимо, придется искать новую семью. По крайней мере, никто из родственников судьбой Кирилла пока не интересовался.