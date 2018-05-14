Юлия Савичева показала поклонникам красавицу-маму

Популярная исполнительница Юлия Савичева решила показать поклонникам редкий архивный фотоснимок со своей матерью. На размещенной фотографии артистка — совсем еще кроха, и ее с любовью и нежностью держит на руках мама.

Мам, я тебя люблю. Чаще звоните своим родителям. А лучше приезжайте в гости. Они у нас такие одни,

— эмоционально написала звезда.

Поклонники тут же отреагировали, назвав звезду копией мамы:

Как похожи вы с мамой!

«Юля — копия мамы своей, красавица», «А Юля-то, похоже, мамина дочка! Вы очень похожи», — комментирует публика.

Напомним, в августе 2017 года Юлия Савичева сама впервые стала матерью. В 2014 году артистка официально оформила брак с композитором Александром Аршиновым (влюбленные познакомились в 2003 году, во время участия Юлии в телевизионном музыкальном проекте «Фабрика звезд — 2»).

Каждый раз, когда она говорит мне мама, хочется целовать и обнимать её без остановки! Вот это настоящее счастье и чудо! Счастливей меня в этот момент нет никого на планете!

— недавно поделилась эмоциями звезда.

Фото: Instagram

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