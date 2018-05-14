Беременная Лера Кудрявцева вот-вот станет бабушкой

Недавно шоумен Андрей малахов официально подтвердил: его коллега Лера Кудрявцева беременна. А сегодня стало известно еще кое-что: оказывается, примерно в одно и то же время телеведущая станет и мамой, и бабушкой! Взрослый сын звезды и его возлюбленная тоже ожидают малыша, причем женщина также находится на последних сроках беременности.

Об этом изданию «7 Дней» рассказала коллега сына Леры Кудрявцевой:

Они официально не расписаны, но живут вместе. Жан планирует после рождения ребенка устроить свадьбу и в данный момент занят организацией мероприятия: выбором обручальных колец, места для торжества.

Фото: Instagram

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