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Двойное счастье: Лера Кудрявцева станет не только мамой, но и бабушкой
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Двойное счастье: Лера Кудрявцева станет не только мамой, но и бабушкой 

WMJ.ru 14 мая 2018
Фото: WMJ.ru
Пока поклонники вовсю поздравляют 46-летнюю Леру Кудрявцеву с беременностью, оказалось, что в скором времени телеведущая станет не только мамой, но и бабушкой. Девушка 28-летнего сына Леры от первого брака находится на восьмом месяце беременности. Уже известен и пол малыша: Жан Ленюк станет отцом мальчика.
— поделилась с 7days.ru одна из сотрудниц телеканала НТВ, где работает Жан.
Сообщается, что устроиться на НТВ Жану помогла мама. Молодой человек занимается на канале продюсированием.
Сама Лера пока никак не комментирует новости о грядущих пополнениях. Напомним, Игорь Макаров — третий муж Кудрявцевой. Для хоккеиста этот брак и ребенок стали первыми.
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Фото:Instagram
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