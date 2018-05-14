Двойное счастье: Лера Кудрявцева станет не только мамой, но и бабушкой

Пока поклонники вовсю поздравляют 46-летнюю Леру Кудрявцеву с беременностью, оказалось, что в скором времени телеведущая станет не только мамой, но и бабушкой. Девушка 28-летнего сына Леры от первого брака находится на восьмом месяце беременности. Уже известен и пол малыша: Жан Ленюк станет отцом мальчика. — поделилась с 7days.ru одна из сотрудниц телеканала НТВ , где работает Жан. Сообщается, что устроиться на НТВ Жану помогла мама. Молодой человек занимается на канале продюсированием. Сама Лера пока никак не комментирует новости о грядущих пополнениях. Напомним, Игорь Макаров — третий муж Кудрявцевой. Для хоккеиста этот брак и ребенок стали первыми. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram