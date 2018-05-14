Мария Погребняк пожаловалась на семью

Супруга российского футболиста решила отдохнуть со своей семьей в одном из Московских парков. Конечно, прогулка не могла обойтись без фотосессии.

Разглядывая снимки, Мария поняла, что только она выглядит в кадре довольной. Молодой женщине пришлось поделиться с подписчиками в Инстаграм наиболее удавшейся фотографией, но и там выражения лиц ее сыновей далеко не счастливые.

Мария пожаловалась читателям блога на мужа и детей, которые даже в выходные не хотят фотографироваться. Что больше всего возмутило Погребняк, члены семьи не выказывают желания снимать и ее саму.

Подписчики постарались утешить супругу спортсмена, рассказав, что и у них дела обстоят также. Многие папы, сыновья и дочки не хотят позировать на камеру.