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Мария Погребняк пожаловалась на семью
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Мария Погребняк пожаловалась на семью 

Russianshowbiz.info 45 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Супруга российского футболиста решила отдохнуть со своей семьей в одном из Московских парков. Конечно, прогулка не могла обойтись без фотосессии.
Разглядывая снимки, Мария поняла, что только она выглядит в кадре довольной. Молодой женщине пришлось поделиться с подписчиками в Инстаграм наиболее удавшейся фотографией, но и там выражения лиц ее сыновей далеко не счастливые.
Мария пожаловалась читателям блога на мужа и детей, которые даже в выходные не хотят фотографироваться. Что больше всего возмутило Погребняк, члены семьи не выказывают желания снимать и ее саму.
Подписчики постарались утешить супругу спортсмена, рассказав, что и у них дела обстоят также. Многие папы, сыновья и дочки не хотят позировать на камеру.
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