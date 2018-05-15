Шанель Иман впервые станет мамой!

Когда мы узнали о скором прибавлении в семье модели и кто отец ребенка — делимся деталями!

В День Матери, который праздновали в эти выходные в США, ангел Victoria’s Secret поделилась радостной новостью в своем Instagram-аккаунте.

Шанель пожелала всем счастливого праздника и написала, что ждет ребенка. «Папа и мама не могут дождаться встречи с тобой», — добавила она.

Отец ребенка — муж модели, игрок New York Giants Стерлинг Шепард. Они вместе уже 2 года, а 5 месяцев назад Стерлинг сделал ей предложение, которое покорило более миллиона подписчиков модели. Пара официально оформила отношения две недели назад, свадьба состоялась в Лос-Анджелесе.

Поздравляем Шанель со скорым прибавлением в семье!

Тескт: Анна Бонд