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Шанель Иман впервые станет мамой!
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Шанель Иман впервые станет мамой! 

BeautyHack.ru 3 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Когда мы узнали о скором прибавлении в семье модели и кто отец ребенка — делимся деталями!
В День Матери, который праздновали в эти выходные в США, ангел Victoria’s Secret поделилась радостной новостью в своем Instagram-аккаунте.
Шанель пожелала всем счастливого праздника и написала, что ждет ребенка. «Папа и мама не могут дождаться встречи с тобой», — добавила она.
Отец ребенка — муж модели, игрок New York Giants Стерлинг Шепард. Они вместе уже 2 года, а 5 месяцев назад Стерлинг сделал ей предложение, которое покорило более миллиона подписчиков модели. Пара официально оформила отношения две недели назад, свадьба состоялась в Лос-Анджелесе.
Поздравляем Шанель со скорым прибавлением в семье!
Тескт: Анна Бонд
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