Джоли странно отреагировала на беременность Энистон

Папарацци заметили, что Анжелина стала чаще хвастаться наследниками на публике. Семейство посещает показы, премьеры, музеи и кафе.

Отметим, что в последнее время Джоли везде сопровождает ее 14-летний приемный сын Пак. Они вдвоем даже отметили День матери в фешенебельном ресторане. По некоторым данным юноша не переносит внимание прессы, поэтому каждый выход в компании звездной матери дается ему с трудом. Однако ради утешения любимой родительницы он готов терпеть назойливых папарацци, сообщает Hollywood Life.

Для Джоли сейчас непростой период. Сплетни о тайном романе ее бывшего мужа раздражали голливудскую диву, а уж информация о беременности Энистон от Питта окончательно раздавила звезду.

Недавно в западную пресса сообщила о том, что судьба вновь свела Брэда и Дженнифер. Мол, актер прикрывается отношениями с красоткой-архитектором Нэри Оксман , а Джен строит из себя независимую одиночку.

Друг Энистон, рассказал журналу In Touch, что Брэд предложил своей возлюбленной завести ребенка. «Я уже вижу, что в будущем у них появится малыш, — сообщил знакомый актрисы, пожелавший остаться неназванным. — Питт и Джен говорили о том, чтобы съехаться и попробовать еще раз. Все это может привести к тому, что она наконец родит ему ребенка».

Актриса была огорошена, более того, Джен вспомнила прошлые неудачные попытки забеременеть и едва не запаниковала. «Когда будучи в браке с Брэдом она потеряла ребенка, оба были убиты горем. Но сейчас они готовы попробовать еще раз», — отметил знакомый пары.