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Джоли странно отреагировала на беременность Энистон
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Джоли странно отреагировала на беременность Энистон 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Актриса Анджелина Джоли время все свое время уделяет детям. Поговаривают, что таким образом голливудская дива пытается переключиться от гнетущих мыслей. Якобы информация о том, что ее экс-супруг Брэд Питт планирует завести ребенка с Дженнифер Энистон выбила ее из колеи.
Папарацци заметили, что Анжелина стала чаще хвастаться наследниками на публике. Семейство посещает показы, премьеры, музеи и кафе.
Отметим, что в последнее время Джоли везде сопровождает ее 14-летний приемный сын Пак. Они вдвоем даже отметили День матери в фешенебельном ресторане. По некоторым данным юноша не переносит внимание прессы, поэтому каждый выход в компании звездной матери дается ему с трудом. Однако ради утешения любимой родительницы он готов терпеть назойливых папарацци, сообщает Hollywood Life.
Для Джоли сейчас непростой период. Сплетни о тайном романе ее бывшего мужа раздражали голливудскую диву, а уж информация о беременности Энистон от Питта окончательно раздавила звезду.
Недавно в западную пресса сообщила о том, что судьба вновь свела Брэда и Дженнифер. Мол, актер прикрывается отношениями с красоткой-архитектором Нэри Оксман, а Джен строит из себя независимую одиночку.
Друг Энистон, рассказал журналу In Touch, что Брэд предложил своей возлюбленной завести ребенка. «Я уже вижу, что в будущем у них появится малыш, — сообщил знакомый актрисы, пожелавший остаться неназванным. — Питт и Джен говорили о том, чтобы съехаться и попробовать еще раз. Все это может привести к тому, что она наконец родит ему ребенка».
Актриса была огорошена, более того, Джен вспомнила прошлые неудачные попытки забеременеть и едва не запаниковала. «Когда будучи в браке с Брэдом она потеряла ребенка, оба были убиты горем. Но сейчас они готовы попробовать еще раз», — отметил знакомый пары.
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