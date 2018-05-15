Жизнь в браке: ожидание и реальность

Делим деньги

Начинается все с борьбы за «власть». Точнее, за деньги. На что потратить накопления — на серьги для нее или приставку для него? Поехать в Париж или отложить на ипотеку? Это вопрос о том, кто в семье главный. Часто именно такие конфликты приводят в итоге к расставанию. Для того чтобы только начавшаяся семейная жизнь не разрушилась, нужно повзрослеть — понять, что теперь вы должны учитывать не только свои личные интересы, но и интересы вашей пары. Что иногда нужно отказаться от каких-то сиюминутных благ ради счастливого общего будущего. При этом сейчас не так важно, кто именно является «добытчиком». Если женщина зарабатывает больше, это не всегда проблема. Если оба понимают, что они одна команда, и муж готов поддержать жену в решении бытовых вопросов. Благо «гаджетов» сейчас предостаточно, чтобы даже самый неумелый мужчина смог и постирать вещи, и приготовить вкусный ужин. Более того, сегодня супруг в случае необходимости может взять отпуск по уходу за ребенком, а мама — выйти на работу и заниматься зарабатыванием денег, если у нее это лучше получается. Главное, чтобы это решение было принято обоими и приносило гармонию в семью!

Рождение наследника

Самым большим испытанием для молодых является появление ребенка. Особенно если нет никакого опыта общения с малышами. Оказывается, ребенок — это и бессонные ночи, и пополневшая талия, и грудь отвисшая. И женщина начинает мстить за все это в первую очередь своему ребенку. Мстит своей нелюбовью, раздражением. Чтобы такой ситуации не возникло, очень важно, чтобы ребенок действительно был долгожданным и оба родителя трезво оценивали свои силы, готовились к появлению малыша. Основная ответственность в этом вопросе, конечно же, лежит на женщине. Она должна понять, что последует за ее решением рожать. Готов ли ее мужчина к бессонным ночам и ответственности за новую жизнь. Есть пары, которые прежде чем завести ребенка, заводят какое-то животное. Это тоже неплохой вариант для проверки готовности партнеров к ответственности. Ухаживая и заботясь о своем питомце, вы наблюдаете друг за другом, находите компромиссы. Часто для молодых пар даже котенок становится непреодолимым препятствием и поводом разойтись.

Жизнь в Сети

Сейчас набирают обороты так называемые виртуальные браки, в которых люди каждый день общаются в виртуальном мире. Они обсуждают ведение хозяйства, покупки, согласуют, кто, где и с кем проводит досуг. Ругаются. Мирятся. Даже занимаются виртуальным сексом. Для кого-то это является весьма полезным опытом в выстраивании отношений, главное — суметь вовремя «соскочить» и вернуться в реальный мир!

Время перемен

Входящим в супружеские отношения нужно помнить, что периоды разочарований могут быть и через 10–20–30 и даже после 50 лет совместной жизни. Почему? Во многом потому, что люди меняются с годами, меняется их характер, отношение к жизни, к быту. То, что увлекало в 20 лет, может совсем не трогать в 40! Но если оба супруга заботятся друг о друге, понимают и принимают те изменения, которые происходят с ними, то годы только делают их брак еще более крепким, а отношения — счастливыми.