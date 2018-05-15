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Дочь Гвинет Пэлтроу растет ее точной копией: фото
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Дочь Гвинет Пэлтроу растет ее точной копией: фото 

Журнал ОК! 1 час назад
Гвинет Пэлтроу не из тех родителей, кто каждый день публикует фото своих детей в социальных сетях. Актриса, наоборот, старается сохранять конфиденциальность своей дочери Эппл и сына Мозеса. В Инстаграм Гвинет лишь изредка появляются снимки из семейного архива. Вчера, например, она поздравила дочку с 14-летием, опубликовав ее фото.
С днем рождения, моя дорогая девочка. С тобой каждое утро похоже на рождественское. Ты самая яркая, веселая и красивая (как внутри, так и снаружи). Ты невероятно смышленая и пишешь классные песни. Спасибо, что до сих пор проводишь со мной время, хотя тебе уже 14.
Дочка Гвинет Пэлтроу
Напомним, актриса воспитывает двух детей от солиста группы Coldplay Криса Мартина: дочь Эппл и сына Мозеса. Сейчас Гвинет Пэлтроу обручилась с Брэдом Фэлчаком, с которым она познакомилась в 2014 году на съёмках сериала «Хор». В прессе даже ходили слухи, что молодожены ждут ребенка.
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