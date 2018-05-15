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Жена Валентина Юдашкина показала фото мужа с подросшим внуком
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Жена Валентина Юдашкина показала фото мужа с подросшим внуком 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Дочь известного модельера Валентина Юдашкина вместе с мужем, детьми и мамой, наконец, вернулась в Россию из США. В Майами Галина Юдашкина родила второго ребенка — сына Аркадия. Радостное событие произошло в конце марта. Известно, что в США Галину приехала поддержать почти вся ее семья — муж с сыном Анатолием и мама Марина Юдашкина. Валентин Юдашкин, тем временем, остался в России и с нетерпением ждал возвращения родных.
И вот, несколько часов назад, его супруга Галина Юдашкина показала в Instagram, что семья вернулась домой. Она разместила пост с фотографиями мужа. Известный модельер украсил крыльцо своего дома яркими шариками, поздравляющими дочь с рождением сына, а также радостно провел время со старшим внуком Анатолием.
Вот и дома! Как мы уже скучали! 😀😀😀Всем здравствуйте,
— подписала снимки Галина Юдашкина.
«Какой же классный и заботливый дед, Здорово 👍», «А дед-то какой довольный 😊», «🌞👦С приездом, Толик! Дедушка рад! Уехал один мальчик, а приехали два мальчика!👬🎉🎈🎈Ура!🎉», «Такая трогательная встреча с шариками 😊», — отозвались подписчики в комментариях, которые искренне порадовались за счастье семьи Юдашкиных.
Напомним, дочь модельера Галина Юдашкина и ее муж Петр Максаков впервые стали родителями в апреле 2016 года. Лицо своего сына широкой публике девушка показала лишь в октябре 2017 года на Неделе моды в Париже, завершив показ новой коллекции отца с мальчиком на руках. А недавно семья отметила уже второй день рождения Анатолия.
О второй беременности знаменитость рассказала 14 октября, заявив, что будущий малыш стал подарком ко дню рождения ее отца. Сын Аркадий появился на свет 28 марта.
Интересно, что малыш уже успел выйти в свет вместе с мамой. О том, как ребенок учится тусоваться, «Летидор» рассказывал в предыдущих публикациях.
Фото: Instagram / @gyudashkina
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