Звезды за 50, у которых нет (и, возможно, не будет) детей

Опра Уинфри (64 года)

Опра Уинфри построила блестящую карьеру, но так и не обзавелась большой семьей. И, как ни странно, телеведущая ни о чем не жалеет. Она уверена, что материнство совсем не для нее и считает, что не смогла бы хорошо воспитать ребенка.

«Я не была бы хорошей мамой — хотя бы потому, что у меня нет достаточного терпения для воспитания детей. И я это прекрасно знаю… И я всегда понимала, что не стану тем человеком, который будет потом сожалеть о подобном решении. Я не собиралась в этом поддаваться давлению общества и людей вокруг», — рассказала Опра в одном из интервью.

А вот Патрисия Каас и рада бы иметь детей, но никогда не сможет… Медики поставили певице диагноз «бесплодие», что разрушило ее мечты о материнстве раз и навсегда. «Мы все всегда себе говорим: „Почему эта боль мне?“ Когда вы женщина, и вам объявляют такую новость, первое чувство — чувство несправедливости. Но в тоже время жизнь научила меня тому, что это своего рода тоннель, и в конце этого тоннеля всегда есть свет, так что нужно идти вперед», — поделилась переживаниями певица.

Хелен Миррен так же, как и Опра Уинфри, потратила всю свою жизнь на построение карьеры. В откровенном интервью изданию Sunday Times Culture Magazine актриса призналась, что никогда не испытывала материнского инстинкта и не хотела заводить собственных детей.

«Я люблю детей, они милые и смешные, но своих мне никогда не хотелось, — говорит Миррен. — Я никогда не жалела об этом. Хотя нет, я вру. Смотря фильм «Родители», я минут 20 плакала. Из-за всей этой истории о том, как быть родителем, потом дедушкой или бабушкой. Я поняла, что никогда подобного не испытывала, и минут 20 расстраивалась из-за этого упущенного ощущения. Потом я перестала думать об этом, и все наладилось», — отметила актриса в интервью.

А вот Ким Кэтролл уверена, что в том, что у нее нет детей, виноват «Секс в большом городе». Актриса начала сниматься, когда ей было 40 лет, и работа занимала абсолютно все свободное время. В таком графике просто невозможно было зачать и спокойно выносить ребенка, уверена звезда.

«В понедельник съемки начинались в 4.45 утра, а заканчивались в час-два ночи. Как бы я смогла совмещать беременность и работу, особенно в таком возрасте? Речь шла об очень большой ответственности. Я не думала, что жизнь сложится именно так. Это был первый раз, когда я поняла, что не буду иметь детей», — утверждает актриса.

У Лайзы Миннелли была очень бурная личная жизнь, однако многочисленные романы, 4 из которых даже закончились браком, так и не позволили звезде почувствовать счастье материнства. Препятствием также послужила наркотическая зависимость артистки, борьбу с которой она вела на протяжении нескольких десятков лет. Лайза давно завязала с запрещенными веществами, а заодно пришлось забыть и о желании завести ребенка.