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Новая подружка Аффлека рассказала о переменах в жизни
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Новая подружка Аффлека рассказала о переменах в жизни 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Бен Аффлек и Линдсэй Шукус перестали скрывать свои отношения год назад. Сейчас пара не скрывает роман и открыто демонстрируют чувства на вечеринках.
Линдсэй не привыкла к повышенному вниманию к собственной персоне. Всю свою жизнь она проработала по другую сторону камеры, оставаясь незаметной для широкой публики и ее такое положение дел устраивало. Но как только папарацци узнали, что именно из-за нее распался один из самых прочных браков Голливуда, они буквально объявили охоту на Шукус. «Вся моя карьера развивалась за камерой, и мне было очень комфортно. Я продюсер, мама, подруга, а теперь меня считают публичной персоной, что очень странно и смешно для меня», — делится возлюбленная Аффлека в интервью.
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер сохранили дружеские отношения ради троих общих детей. Звездный отец часто навещает детей. У Линдсэй от первого брака есть пятилетняя дочь, которую теперь Аффлек видит чаще, чем своих отпрысков.
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