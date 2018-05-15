Новая подружка Аффлека рассказала о переменах в жизни

Бен Аффлек и Линдсэй Шукус перестали скрывать свои отношения год назад. Сейчас пара не скрывает роман и открыто демонстрируют чувства на вечеринках.

Линдсэй не привыкла к повышенному вниманию к собственной персоне. Всю свою жизнь она проработала по другую сторону камеры, оставаясь незаметной для широкой публики и ее такое положение дел устраивало. Но как только папарацци узнали, что именно из-за нее распался один из самых прочных браков Голливуда, они буквально объявили охоту на Шукус. «Вся моя карьера развивалась за камерой, и мне было очень комфортно. Я продюсер, мама, подруга, а теперь меня считают публичной персоной, что очень странно и смешно для меня», — делится возлюбленная Аффлека в интервью.