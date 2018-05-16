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Трагические судьбы вундеркиндов СССР
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Трагические судьбы вундеркиндов СССР 

Рамблер 11 часов назад
Дети с невероятными способностями удивляют и поражают. Одарённые малыши моментально становятся знаменитостями, но так ли это хорошо для детской психики? Не секрет, что многие вундеркинды при взрослении превращаются в самых обычных людей, а иногда с ними случаются и трагедии. В СССР было несколько ребят, которые по-настоящему прославились в юном возрасте. Как сложились их судьбы?
1. Паша Коноплёв. В три года решал сложные математические задачи, в пять самостоятельно научился играть на пианино, в восемь освоил физику, в 15 стал студентом университета, в 18 поступил в аспирантуру. В восьмидесятые годы о нём говорили и отечественные, и зарубежные педагоги. Самому Паше нравилось учиться, но в какой-то момент незрелая психика не выдержала нагрузки. У молодого человека начались срывы, вспышки агрессии, суицидальные попытки. В итоге Паша оказался в психиатрической лечебнице. Оттуда он уже не вышел: в 29 лет Коноплёв скончался.
2. Саша Путря. Трёхлетняя малышка писала великолепные картины, используя лишь свою фантазию. В творения девочки было много индийских мотивов. В пять лет девочке поставили диагноз «острый лейкоз», но кроха не бросила рисование и занималась творчеством дни напролёт. Девочка скончалась в 11 лет, после смерти по всему миру прошли сотни её персональных выставок.
3. Полина Осетинская. Девочка занималась музыкой, в шестилетнем возрасте она давала концерты по всей стране, восхищая ценителей музыки способностями. Восьмилетняя Полина наизусть играла до 30 часов сложнейших произведений. Но в 13 лет она взбунтовалась и сбежала из дома, сообщив журналистам, что её гениальность — следствие регулярных побоев. Но музыку девочка всё-таки не бросила, закончила школу и училище и по сей день гастролирует.
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