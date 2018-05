Как любящая путешествовать пара превратила хобби в полноценную работу мечты

Обожающая путешествия пара Ханна Спелт (Hannah Spelt) и Ник Нордейк (Nick Noordijk) поставила перед собой задачу изменить сам подход к понятию карьеры. С 2016 года они посвящают все свое время тому, чтобы помочь людям понять, что помимо работы в офисе с девяти до пяти есть что-то большее: ребята документируют свои приключения на сайте и в инстаграме с названием Salt in our Hair («Соль в волосах»).

За три года обычный популярный инстаграм с фантастически красивыми фотографиями и открывающими многим правду о путешествиях постами дорос до самостоятельного бренда. Первоначально Ханна и Ник делили время между обычной дневной работой и творческим проектом — своей отдушиной, но вскоре они поняли, что спонсоры, сотрудничество и внимание СМИ может превратить их безграничное желание путешествовать в полноценную работу мечты.

A post shared by HANNAH & NICK ☼ TRAVEL COUPLE (@saltinourhair) on May 10, 2018 at 7:01am PDT Как вы поняли, что хотите чего-то другого, отличного от вашей обычной работы с девяти до пяти?

После нашего первого 4-месячного бэкпэкинга (самостоятельный туризм) мы обнаружили, что на нас подписалось пять тысяч человек, и все они задают вопросы. Мы решили путешествовать и рассказывать об этом больше, чтобы сделать из Salt in our Hair самостоятельный бренд. Год спустя мы получили первую прибыль. И стали думать, что способны сделать что-то большее и уйти от офисной работы. Не подумайте, мы любили нашу работу, но сама возможность работать там, где тебе захочется, — это то, ради чего стоит стараться.

A post shared by HANNAH & NICK ☼ TRAVEL COUPLE (@saltinourhair) on May 4, 2018 at 7:00am PDT Какое ваше любимое воспоминание из всех ваших путешествий?

Когда мы берем мопеды и просто ездим сами по окрестностям. Это очень просто и ненавязчиво. Вы увидите гораздо больше, катаясь на мопеде, нежели в автобусе, полном туристов. И вы останавливаетесь и делаете что хотите.

A post shared by HANNAH & NICK ☼ TRAVEL COUPLE (@saltinourhair) on Apr 19, 2018 at 7:00am PDT Какое место удивило вас больше всего и почему?

Каппадокия в Турции. Поездка длилась всего две недели, так что это было больше похоже на отпуск. Это действительно волшебное место со всеми взлетающими утром воздушными шарами. Мы каждое утро ездили на мопедах туда, где воздушные шары поднимались в небо. Это было ни на что не похоже.

A post shared by HANNAH & NICK ☼ TRAVEL COUPLE (@saltinourhair) on Apr 10, 2018 at 6:55am PDT Появились ли проблемы из-за вашего нового образа жизни?

Конечно, куда без них. Мы хотели бы поселиться недалеко от семьи, но не готовы пока покупать дом. Так что сейчас для нас главная проблема — это найти себе жилье.

A post shared by HANNAH & NICK ☼ TRAVEL COUPLE (@saltinourhair) on Jan 24, 2018 at 5:57am PST Еще мы постоянно работаем вместе и вынуждены разделять работу и наши отношения. Первые пару месяцев у нас были с этим трудности, но сейчас все хорошо. Еще проблема в том, что ты не перестанешь работать, пока не закроешь ноутбук.

A post shared by HANNAH & NICK ☼ TRAVEL COUPLE (@saltinourhair) on Nov 29, 2017 at 6:56am PST Куда бы вы хотели поехать, где вы еще никогда не бывали?

Трудно ответить, потому что таких мест очень много, но на первом месте в этом списке точно Япония.

A post shared by HANNAH & NICK ☼ TRAVEL COUPLE (@saltinourhair) on Sep 8, 2017 at 5:59am PDT Что планируете делать дальше?

Мы только что вернулись домой (Нидерланды) после сложной недели в Омане. Кстати, вы будете крайне удивлены этой страной в хорошем смысле. Следующие три недели мы будем работать над контентом и новыми идеями, а затем отправимся на 12 дней в Исландию. А потом снова дом, работа над контентом и следующее место.