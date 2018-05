Когда никто не смотрит: что делают известные герои фильмов в свободное время

Эд Харрингтон (Ed Harrington) — художник и автор комиксов, о котором, к сожалению, мало что известно. Но зато его многочисленные работы говорят сами за себя. Художник любит фантазировать на любые темы, и запретных, похоже, для него нет. В качестве героев своих иллюстраций Харрингтон выбирает известных персонажей фильмов и мультфильмов и помещает их во всевозможные ситуации, на которые только способно его воображение.

Например, как живут и что делают знакомые нам с детства персонажи, когда никто на них не смотрит? Они тоже люди (ну, почти все), и им нужно ходить в туалет, приводить себя в порядок и обедать. Осторожно, некоторые картинки могут разрушить ваши лучшие воспоминания детства.

