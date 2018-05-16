Ева Лонгория: «Раньше стоило мне съесть бургер, и меня записывали в беременные»

43-летняя Ева Лонгория вскоре впервые станет мамой: сейчас актриса находится на восьмом месяце беременности и с нетерпением ждет появления первенца на свет.

Актриса призналась, что раньше ее регулярно записывали в ряды будущих мам, стоило ей плотно пообедать или поужинать: «До моей беременности стоило мне съесть бургер или что-то в этом роде, и журналисты тут же начинали строчить: „Да она в положении!“. Кода мы узнали, что я действительно жду ребенка, мой муж Пепе волновался, как я смогу скрыть этот факт, а я его тут же успокоила: „Не переживай, они все время пишут, что я беременна. Так что все нормально“. А потом папарацци начали кричать мне вслед: „Ева, да ты раздобрела! Хватит столько есть!“, на что я уверяла их: „Да нет же, теперь я вправду жду ребенка!“.

К слову, для мужа актрисы Хосе Антонио Бастона этот малыш станет четвертым по счету, он уже воспитывает троих детей от предыдущих отношений.

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 13 Май 2018 в 9:38 PDT