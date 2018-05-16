Прибавка в весе у новорожденных по месяцам

В первый год жизни ребенок растет больше, чем когда-либо еще. По прибавке в весе можно судить о состоянии здоровья грудничка и его развитии. Точкой отсчета прибавки считаются два первых взвешивания в роддоме: сразу после рождения и перед выпиской домой. В течение первого года жизни малыша взвешивают один раз в месяц в поликлинике на Дне здорового ребенка. Вес при рождении Нормальным при рождении считается вес от 2700 г до 3700 г. На вес при рождении влияет несколько факторов, которые обязательно нужно учитывать: — наследственность; — пол (мальчики обычно весят больше девочек); — питание мамы во время беременности; — здоровье будущей мамы; — здоровье малыша; — вредные привычки будущей матери (употребление алкоголя и наркотических веществ, курение); — доношенным родился малыш или нет. Сразу после рождения ребенок теряет вес, около 10%. Это происходит по нескольким причинам: — стресс (после внутриутробного периода новорожденному нужно перестроиться на другую систему питания и дыхания); — потеря жидкости (через кожу испаряется влага из организма); — питание (малыш питается небольшим количеством молозива). Вес после выписки После выписки на вес влияет много факторов: — здоровье ребенка; — аппетит; — вид кормления (дети на грудном вскармливании прибавляют меньше, чем дети на искусственном питании); — количество материнского молока; — подвижность малыша; — система питания (дети, которые едят «по требованию», набирают больше, чем малыши, которые питаются по режиму); — возраст ребенка (ближе к году малыши набирают с каждым месяцем меньше граммов). Таблица прибавки веса по месяцам Нормы веса в таблице приведены согласно показателям ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения).

Возраст (месяца)

Прибавка веса (девочки) гр Прибавка веса (мальчики) гр Средняя прибавка веса по ВОЗ гр Средняя прибавка роста по ВОЗ см от 400 до 900 от 400 до 1200

от 400 до 1300

от 400 до 1500

от 500 до 1200

от 600 до 1300

от 500 до 1100

от 400 до 1300

от 300 до 1000

от 400 до 1200

от 300 до 1000

от 400 до 1000

от 200 до 800 от 200 до 1200

от 200 до 800 от 200 до 800 от 100 до 600 от 200 до 800 от 100 до 500 от 100 до 600 от 100 до 500 от 100 до 500 от 100 до 500 от 100 до 500 Потеря веса Гипотрофия — дефицит массы тела. Он возникает по разным причинам. Самая распространенная — острое заболевание — простудное либо кишечная инфекция. После выздоровления малыш опять начнет набирать вес как положено. Если вес стоит или падает, то у этого могут быть разные причины. Ошибки родителей:

введение в рацион ребенка большого количества жидкости, которая заменяет молоко;

— ранний прикорм — с 3-4 месяцев; — при искусственном вскармливании — неправильные пропорции смеси и воды; — кормящая мама придерживается определенного типа питания (вегетарианство, сыроедение, диета); — использование пустышки привело к изменению прикуса, поэтому малыш стал неправильно захватывать сосок при кормлении. Что делать? Внимание! Не предпринимать никаких действий до консультации с врачом! Если недовес составляет меньше 20%, можно попробовать исправить ситуацию следующим образом: — чаще прикладывать к груди; — улучшить качество грудного молока, изменив рацион питания кормящей мамы; — ввести ночные кормления; — докармливать смесью; — сменить смесь; — пить лактационные чаи; — кормить по требованию; — если ребенок сосет грудь хорошо, не нужно перекладывать его к другой груди, пока он полностью не опустошит первую; — если молока мало — чаще меняйте грудь при кормлении, так молоко будет быстрее прибывать; — когда мама самостоятельно успокаивает малыша, не перепоручая его домашним, у нее также усиливается лактация. Переизбыток веса Причины: — нездоровое питание матери при грудном вскармливании; — выбор неподходящей смеси при искусственном вскармливании; — беспорядочное и частое кормление; — ребенок мало двигается; — нарушение обмена веществ; — повышение инсулина; — излишек воды в организме; — нарушение правил прикорма. Что делать? Также проконсультироваться с врачом! — коррекция питания; — прогулки на свежем воздухе; — массаж; — лечебная физкультура. Главное, помните! Ваш малыш — индивидуален, и несоответствие нормам веса не всегда является проблемой.