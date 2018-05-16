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Жена извинилась за подгоревший тост. Ответ мужа бесценен!
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Жена извинилась за подгоревший тост. Ответ мужа бесценен! 

Карельские вести 13 минут назад
Фото: Карельские вести
Это случилось, когда я был еще ребенком. Мама готовила ужин после трудного рабочего дня. Она поставила перед папой тарелку с яичницей, колбасой и сильно подгоревшими тостами. Я следил за реакцией папы, а он просто взял тост, улыбнулся и спросил у нас с мамой, как прошел наш день. Я точно не помню, что ответил ему, но помню тот ужасный сгоревший тост, который папа намазал маслом. Он съел его, и даже слова не сказал о том, что с ним что-то не так!
Когда я вставал из-за стола, мама извинилась перед отцом за свою ошибку. Я никогда не забуду, что он ответил: «Дорогая, мне всегда нравились хорошо прожаренные тосты».
Чуть позже вечером, когда я пошел пожелать папе спокойной ночи, я спросил у него, правда ли ему нравятся сгоревшие тосты. Он обнял меня и сказал: «У твоей мамы сегодня был трудный день, и она очень устала. Кроме того, несколько сожженных тостов никому не повредят!».
Став старше, я много раз думал об этом случае. Жизнь полна несовершенных людей и вещей. Я тоже далеко не идеал, и часто ошибаюсь, как и все остальные. Но я знаю, что умение принимать недостатки друг друга и не обращать внимания на отличия — это самое важное в создании здоровых, счастливых и длительных отношений.
И это касается всех видов отношений: мужа с женой, родителя с ребенком, коллег или друзей. Не кладите ключ от своего счастья в карман к другому человеку, храните его в своем!
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Женский форум
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