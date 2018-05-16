Доктор придумал способ передать родовые боли папе, но концовка тебя удивит!

Супружеская пара отправилась в больницу, чтобы родить ребенка.

По прибытии врач сказал, что он изобрел новую высокотехнологичную машину, которая передаст часть боли матери отцу ребенка. Он спросил, готовы ли они попробовать. Оба родителя были за!

Для начала, врач установил перенос боли на 10%, объяснив, что даже 10%, вероятно, это больше боли, чем когда-либо испытывал отец. Однако, по мере того как работа прогрессировала, муж чувствовал себя хорошо и попросил доктора добавить.

Доктор после этого отрегулировал машину к передаче боли 20%. Муж все еще чувствовал себя хорошо. Врач проверил артериальное давление мужа и был поражен тем, как хорошо он переносил, поэтому они решили попробовать на 50%. Муж продолжал чувствовать себя довольно хорошо.

Поскольку перенос боли, очевидно, значительно помогал жене, муж призвал врача передать ему всю боль.

Жена родила здорового мальчика практически без боли. Она и ее муж были в восторге. Когда они вернулись домой, они нашли почтальона на крыльце. Мертвого…