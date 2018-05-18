Ещё
Крисси Тейген и Джон Ледженд снова стали родителями
Далее:
Читайте также:
Ещё

Крисси Тейген и Джон Ледженд снова стали родителями 

Letidor.ru 55 минут назад
Фото: Letidor.ru
Известный музыкант Джон Ледженд и его жена, топ-модель Крисси Тейген, празднуют пополнение в своей семье. 16 мая Крисси сообщила, что вновь стала мамой. Модель родила сына. На своей странице в Twitter звезда сообщила:
Кое-кто уже здесь!🍼
Пока больше никаких подробностей о новорожденном сыне пара не сообщила. Поэтому, остается только ждать новостей, когда они снова захотят что-то рассказать миру о малыше. Свои страницы в Instagram звезды пока не обновляют, но в комментариях под последними постами уже можно найти множество поздравлений от поклонников.
Известно, что для второй беременности пара вновь прошла процедуру ЭКО (именно так знаменитостям удалось стать родителями в первый раз).
Напомним, Джон Ледженд и Крисси Тайген знакомы около девяти лет. В 2011 году звезды обручились, а в 2013 году официально оформили отношения. В апреле прошлого года у пары родилась дочь Луна Симона Стивенс. Теперь у девочки появился братик, с котором уже совсем скоро можно будет вместе играть.
Фото: Instagram @chrissyteigen
Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
«В Контакте» и  «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
Беременная Лера Кудрявцева вот-вот станет бабушкой Мать сменила имя сыну из-за ошибки в сделанной ради него татуировке Основатель шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов выбирает школу для ребенка
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Милла Йовович в Каннах показала грудь и синяки8
Как проходят секс-вечеринки32
Мужчины, которые бесят всех женщин23
Кафельникова взволновала роскошными формами9
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:29
Милла Йовович в Каннах показала грудь и синяки
Звёзды
04:24
Мужчины, которые бесят всех женщин
Психология
00:56
Парень позвал девушку замуж и обомлел
Любовь
05:54
Об этих фото звезды мечтают забыть
Звёзды
00:58
Варнава взволновала фанатов чрезмерной худобой
Звёзды
11:15
Модели, которые погибли из-за своей красоты
Звёзды
10:12
Факты о еде, в которые сложно поверить
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение