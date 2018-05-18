Крисси Тейген и Джон Ледженд снова стали родителями

Известный музыкант Джон Ледженд и его жена, топ-модель Крисси Тейген, празднуют пополнение в своей семье. 16 мая Крисси сообщила, что вновь стала мамой. Модель родила сына. На своей странице в Twitter звезда сообщила:

Кое-кто уже здесь!🍼

Пока больше никаких подробностей о новорожденном сыне пара не сообщила. Поэтому, остается только ждать новостей, когда они снова захотят что-то рассказать миру о малыше. Свои страницы в Instagram звезды пока не обновляют, но в комментариях под последними постами уже можно найти множество поздравлений от поклонников.

Известно, что для второй беременности пара вновь прошла процедуру ЭКО (именно так знаменитостям удалось стать родителями в первый раз).

Напомним, Джон Ледженд и Крисси Тайген знакомы около девяти лет. В 2011 году звезды обручились, а в 2013 году официально оформили отношения. В апреле прошлого года у пары родилась дочь Луна Симона Стивенс. Теперь у девочки появился братик, с котором уже совсем скоро можно будет вместе играть.

Фото: Instagram @chrissyteigen

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