Все, что нужно малышу — в коробке от Choupette

Часто молодые женщины сталкиваются с проблемой выбора подарка для новорожденного. Ведь важно, чтобы подарок порадовал малыша и родителей, был красивым и одновременно нужным и полезным.

Сегодня формат готовых наборов пользуется большим спросом среди покупателей, как в beauty, так и в fashion-сегменте. В коробке для новорожденного от Choupette вы найдете максимально полезный состав для мамы и малыша, каждый продукт в коробочке стал палочкой-выручалочкой для мамы в первые месяцы по уходу за малышом.

В коробке представлено 14 продуктов, упакованных в сказочно красивую подарочную коробку на магните:

комплект из трикотажа «Сладкий сон» от Choupette из 7 предметов,

дышащие подгузники для нежной кожи малыша Merries,

бальзам для кожи Glysolid,

заживляющий крем Lansinoh,

крем от растяжек MommyCare,

гель для подмывания Lubby,

молочко с маслами для купания новорожденных Safe All,

бутылочка MEPSI,

крем для младенцев Bubchen,

соска-пустышка NUK,

«Пакеты «Мир детства»® для хранения грудного молока,

крем-спрей под подгузник «Мир детства»,

книга от известного педиатра Аннамамма «Как сохранить здоровье ребенка?»

Стоимость Present Box Choupette 3.500 р. при этом экономия составляет более 50%. Коробку для новорожденного от Choupette можно приобрести http://my-choupette.ru/