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Все, что нужно малышу — в коробке от Choupette
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Все, что нужно малышу — в коробке от Choupette 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
Часто молодые женщины сталкиваются с проблемой выбора подарка для новорожденного. Ведь важно, чтобы подарок порадовал малыша и родителей, был красивым и одновременно нужным и полезным.
Сегодня формат готовых наборов пользуется большим спросом среди покупателей, как в beauty, так и в fashion-сегменте. В коробке для новорожденного от Choupette вы найдете максимально полезный состав для мамы и малыша, каждый продукт в коробочке стал палочкой-выручалочкой для мамы в первые месяцы по уходу за малышом.
В коробке представлено 14 продуктов, упакованных в сказочно красивую подарочную коробку на магните:
комплект из трикотажа «Сладкий сон» от Choupette из 7 предметов,
дышащие подгузники для нежной кожи малыша Merries,
бальзам для кожи Glysolid,
заживляющий крем Lansinoh,
крем от растяжек MommyCare,
гель для подмывания Lubby,
молочко с маслами для купания новорожденных Safe All,
бутылочка MEPSI,
крем для младенцев Bubchen,
соска-пустышка NUK,
«Пакеты «Мир детства»® для хранения грудного молока,
крем-спрей под подгузник «Мир детства»,
книга от известного педиатра Аннамамма «Как сохранить здоровье ребенка?»
Стоимость Present Box Choupette 3.500 р. при этом экономия составляет более 50%. Коробку для новорожденного от Choupette можно приобрести http://my-choupette.ru/
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