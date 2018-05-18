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60-летний Алек Болдуин стал отцом в пятый раз — смотрим первое фото новорожденного
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60-летний Алек Болдуин стал отцом в пятый раз — смотрим первое фото новорожденного 

WMJ.ru 35 минут назад
Фото: WMJ.ru
Хилария не стала медлить и сразу после родов показала маленького сына в Instagram, замазав на снимке вещи, которые могли бы помочь опознать больницу, где сейчас находится женщина.
— подписала Хилария Болдуин трогательное фото, на котором оба родителя склонились над мальчиком. Имя новорожденного пока неизвестно.
Хилария — инструктор по йоге и фанатка здорового образа жизни, что позволило ей за беременность набрать минимум лишних кило и прекрасно себя чувствовать: на фото выше она позирует на невероятных шпильках всего за два дня до родов. Кроме малыша, Болдуины воспитывают троих детей: 4-летнюю Кармен Габриэлу, 2-летнего Рафаэля Томаса и годовалого Леонардо Энджела Чарльза. Также у Болдуина есть 22-летняя дочь Айрленд, родившаяся в браке с актрисой Ким Бейсингер.
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Фото:Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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