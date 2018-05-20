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60-летний голливудский актер Алек Болдуин в пятый раз стал отцом
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60-летний голливудский актер Алек Болдуин в пятый раз стал отцом 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Лиза
34-летняя супруга звезды Хилария родила ему сына. Это четвертый общий ребенок пары, сообщает "Комсомольская правда". У Алека есть еще одна дочь Айленд от брака с актрисой Ким Бейсингер.
Счастливая мама поделилась снимком новорожденного сына в своем Instagram.
В семье Болдуинов уже подрастают трое детей — сыновья Рафаэль и Леонардо и дочка Кармен. Младший Лео родился в 2016 году. Судя по фотографиям, опубликованным в Instagram, Алек — отличный отец и он замечательно справляется со своей командой малышей.
Алек Болдуин познакомился со своей второй женой летом 2011 года в одном из ресторанов Манхэттена. Пара сыграла свадьбу в июне 2012 году.
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