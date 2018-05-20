60-летний голливудский актер Алек Болдуин в пятый раз стал отцом

Счастливая мама поделилась снимком новорожденного сына в своем Instagram.

В семье Болдуинов уже подрастают трое детей — сыновья Рафаэль и Леонардо и дочка Кармен. Младший Лео родился в 2016 году. Судя по фотографиям, опубликованным в Instagram, Алек — отличный отец и он замечательно справляется со своей командой малышей.

Алек Болдуин познакомился со своей второй женой летом 2011 года в одном из ресторанов Манхэттена. Пара сыграла свадьбу в июне 2012 году.