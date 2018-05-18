Дочь Валерия Меладзе поделилась архивным снимком родителей

В пятницу, 18 мая дочери Валерия Меладзе Софико исполняется 19 лет. На своей страничке в соцсети девушка поделилась архивным снимком своих родителей. На нем популярный исполнитель изображен со своей первой женой Ириной. В комментарии к фото наследница певца тепло поблагодарила своих папу и маму.

«Спасибо моим самым добрым, веселым и понимающим родителям за то, что подарили мне жизнь 19 лет назад», — написала она.

Фото: Instagram.com Напомним, что Ирина и Валерий Меладзе поженились в марте 1989 года. Однако для того, чтобы получить прописку в Москве, им пришлось развестись. Пара повторно оформила свой брак в 1998 году. Однако к 2012 году супруги практически перестали общаться и спустя два года оформили развод. В этом браке у певца родилось четверо детей, но первый ребенок умер спустя десять дней после рождения в 1990 году. Спустя год Ирина подарила Валерию дочь Ингу . В 1999 году родилась Софико, а в 2002 — дочь Арина.

Софико и Инга Меладзе. Фото: Instagram.com В 2014 году Меладзе женился на экс-солистке герл-бэнда «ВИА Гра» Альбине Джанбаевой, однако их роман начался гораздо раньше. В 2004 году певица родила от него сына Константина, а уже будучи за исполнителем замужем подарила ему в 2014 году сына Луку.